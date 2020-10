Shevchenko, sarà dura fermare la Spagna

La pausa per le nazionali di ottobre sta giungendo al termine. Tra stasera e domani si completerà il quadro delle partite valide per la quarta giornata di Nations League, in attesa degli ultimi due turni previsti a novembre. In particolare oggi è il turno per quanto riguarda la League A del Gruppo 4. La Spagna, reduce dalla vittoria di misura con la Svizzera, è chiamata al non facile impegno a Kiev contro l’Ucraina di Shevchenko che tre giorni fa ha già venduto cara la pelle con la Germania, vittoriosa 2-1.

Proprio i tedeschi sperano che gli ex sovietici riescano a frenare le Furie Rosse, che però già all’andata un mese fa si sono imposte con un netto 4-0 e sono favoriti per il bis. Dal canto loro i teutonici non possono permettersi passi falsi con i vicini di casa della Svizzera, ultimi con un punto e quasi matematicamente fuori dai giochi. Il risultato pare già scritto anche in questo caso, con le due big che con ogni probabilità si giocheranno tutto nello scontro diretto dell’ultima giornata.

