Sheffield United, serve una scossa

Lo Sheffield United riceve il Manchester United in Premier League: con un solo punto conquistato a oggi i padroni di casa devono tassativamente darsi una mossa. Ma non sarebbe una sorpresa se perdessero ancora, magari 1-3.

Dopo aver vinto la prima storica partita in Premier League contro il Manchester United alla prima giornata della competizione nel 1992, lo Sheffield United non ha battuto i Red Devils nelle sette sfide successive, nelle quali ha raccolto la miseria di un pareggio. Il Manchester United ha sempre trovato il gol in tutte le ultime 22 partite contro lo Sheffield United in tutte le competizioni, dopo la sconfitta 0-1 nel settembre 1972.

Lo Sheffield ha perso sei delle ultime sette partite casalinghe in campionato, tante quante nelle 30 sfide precedenti a Bramall Lane: i Blades non perdono quattro gare interne di fila dall’aprile 1965. Con un successo qui, il Manchester United diventerebbe solo la quarta squadra nella storia del massimo campionato capace di vincere 10 trasferte consecutive dopo il Tottenham (10 tra aprile-ottobre 1960), Chelsea (11, aprile-dicembre 2008) e Man City (11, maggio-dicembre 2017).

OPTA | 17-12-2020 11:54