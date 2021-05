Sfide top per gli italiani a Roma

Nadal ha battuto Sinner e sarà ancora molto alto – come del resto naturale nel cammino verso domenica – il livello dei rivali degli italiani agli Internazionali d’Italia.

I due Azzurri ancora in corsa, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, se la vedranno con due tennisti che fanno parte della top 5 nella classifica Atp.

Nei due precedenti con Stefanos Tsitsipas il romano ha perso ma con grande onore, al tie-break nelle qualificazioni a New York nel 2017 e in quattro set agli Aus Open del 2019: dalla sua Berrettini avrà anche il pubblico, con l’apertura per il 25% della capienza solita.

Dominic Thiem, che tasterà il polso al piemontese, è uno specialista della terra battuta. Non è ancora al 100% della forma dopo avere saltato gli appuntamenti di Montecarlo e Barcellona ma sarà certamente un ostacolo più probante dei comunque validi Monfils e Mager, già eliminati da Sonego.

OPTA | 13-05-2021 08:00