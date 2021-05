Sfide cruciali a Milwaukee e Denver

Due gare nella notte italiana tra lunedì e martedì per la NBA.

Si parte al Fiserv Forum che ospita la sfida tra Milwaukee e Miami. In gara 1, sabato, i Bucks hanno faticato tantissimo e sono riusciti a vincere per 109 a 107 dopo un tempo supplementare, grazie anche a Jrue Holiday, capace di realizzare 20 punti con 11 rimbalzi. C’è da aspettarsi una nuova sfida assai equlibrata.

Il secondo match della notte si giocherà in Colorado: si affronteranno Denver e Portland dopo la netta vittoria dei Trail Blazers nel primo incontro della serie, nel quale i Nuggets hanno sofferto tantissimo l’assenza di Jamal Murray, come del resto prevedibile. Denver ha bisogno di una scossa ma non è detto che arrivi alla luce di quanto si è visto di recente.

OPTA | 24-05-2021 11:42