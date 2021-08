Sfide con gol tra Austria e Germania

L’Europa del calcio si ferma per le nazionali ma fanno eccezioni le serie minori.

In Austria e Germania, per esempio, martedì andranno in scena numerose sfide valide per i campionati regionali, notoriamente fonte di gol a grappoli.

Certo non è facile districarsi ma si può provare a fare qualche ipotesi per capire in quali match entrambe le formazioni bucheranno la porta avversaria.

Norimberga II-Aubstadt in Germania e Telfs-Worgl in Austria sono soltanto due esempi ma c’è davvero l’imbarazzo della scelta…

OPTA | 31-08-2021 09:37