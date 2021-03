Sfida tra Diavioli con gli inglesi favoriti

Sarà l’undicesimo confronto tra Manchester United e Milan in competizioni europee, con i 10 precedenti disputati in Coppa dei Campioni/Champions League. Il Milan ha eliminato il Manchester United quattro volte su cinque precedenti nella fase a eliminazione diretta, nessuna squadra ci è riuscita più volte nelle competizioni europee UEFA (anche il Real Madrid quattro, esclusa la Supercoppa).

Nell’ultimo incontro nel marzo 2010, il Manchester United ha vinto 4-0 contro il Milan: i rossoneri non hanno mai subito una sconfitta con più gol di scarto nelle principali competizioni europee UEFA (Supercoppa esclusa). Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime 11 sfide in competizioni europee contro avversarie inglesi (4-0 contro l’Arsenal nella Champions League 2011/12): nell’unica occasione in cui ha raggiunto gli ottavi di finale di Europa League è stato eliminato proprio da una squadra inglese (Arsenal nel 2017/18).

Il Manchester United ha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime 10 sfide contro squadre italiane in competizioni europee (0-1 v Juventus nel 2018): ben sette successi per i Red Devils nel parziale.

Diogo Dalot ha vestito la maglia del Manchester United: in 20 gare disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni ha preso parte a quattro reti (due gol, due assist), più che in 35 partite con i Red Devils (una rete e due passaggi decisivi).

OPTA | 11-03-2021 12:10