Sfida tra campioni del mondo a Frosinone con il diciassettesimo confronto tra i ciociari allenati da Fabio Grosso e il Brescia di Filippo Inzaghi in Serie B: bilancio in equilibrio con sette vittorie per parte e due pareggi. Il Brescia ha vinto soltanto due volte nei precedenti otto incontri al Benito Stirpe contro il Frosinone in Serie B, con un parziale complessivo di cinque reti segnate e sette subite.

Il Frosinone è imbattuto da otto gare in Serie B (5V, 3N): miglior striscia per i ciociari nel torneo cadetto da marzo 2020, quando arrivò a nove partite di fila senza sconfitta. Il Frosinone non perde in casa da sei partite di fila in Serie B (1V, 5N). L’ultima volta che aveva collezionato più risultati utili consecutivi tra le mura amiche risale al 2019: 10 (7V, 3N).

Il Brescia ha vinto tutte le ultime quattro trasferte in Serie B e ha fatto meglio solamente nel 2007 e nel 2012, quando ha raggiunto cinque successi esterni consecutivi. Il Brescia è la vittima prefertita di Camillo Ciano del Frosinone in Serie B: sei reti in 13 sfide per lui contro le Rondinelle nel campionato cadetto.

OPTA | 20-09-2021 07:05