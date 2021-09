Sfida inedita per la Dea: mai con gli svizzeri

L’Atalanta non ha mai incontrato squadre svizzere nelle competizioni europee mentre la Dea sarà la quinta squadra italiana diversa affrontata dallo Young Boys (otto partite di cui quattro vinte e quattro perse), dopo Udinese, Napoli, Juventus e Roma. Dopo aver perso le prime tre gare nella fase a gironi della Champions League 2019/20, l’Atalanta ha perso solo una delle seguenti 10 partite giocate nella fase a gironi (5V, 4N): l’ultima sconfitta fu inflitta dal Liverpool nel novembre 2020.

Lo Young Boys ha conquistato la seconda vittoria in Champions League battendo il Manchester United nella prima giornata (l’altra era arrivata contro la Juventus nella precedente partecipazione alla competizione nella stagione 2018/19). L’unica squadra svizzera a vincere tre partite di Champions League di fila è stata il Basilea nel 2011/12 (la seconda di queste vittorie è stata quella casalinga per 2-1 proprio contro il Manchester United).

L’Atalanta ha perso due delle ultime tre partite giocate in casa nelle competizioni europee (1N), 5-0 contro il Liverpool e 1-0 contro il Real Madrid nella scorsa Champions League – prima di questa striscia, aveva perso solamente due delle prime 22 partite giocate in casa in Europa (incluse le qualificazioni) (12V 8N). Includendo le fasi preliminari, lo Young Boys ha vinto le ultime quattro partite europee, eguagliando la sua miglior striscia nelle coppe (quattro vittorie di fila anche tra dicembre 2012 e agosto 2014).

L’Atalanta ha realizzato 30 reti in Champions League e nessuna di queste è stata segnata da giocatori italiani: la squadra nerazzurra è quella che ne ha segnati di più con giocatori di nazionalità differente rispetto al club d’appartenenza nella storia della Champions League. Per inciso, anche lo Young Boys non ha hai mai avuto un marcatore svizzero nei sei gol realizzati nella competizione.

Duvan Zapata ha realizzato quattro reti con l’Atalanta nelle prime cinque gare giocate da titolare tra settembre 2019 e ottobre 2020 in Champions League, ma da allora il colombiano non è riuscito a segnare in ognuna delle sue cinque gare da titolare nella competizione. Aleksey Miranchuk è stato direttamente coinvolto in sei gol nelle sue ultime 12 apparizioni in Champions League tra Lokomotiv Mosca e Atalanta (tre gol e tre assist): nelle quattro presenze con l’Atalanta nella competizione, ha giocato solamente 32 minuti da subentrato ma ha realizzato un gol e un assist in queste gare.

OPTA | 29-09-2021 09:16