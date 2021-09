Sfida con vista scudetto tra nerazzurre

121esima sfida tra Inter e Atalanta in Serie A: il bilancio sorride alla formazione meneghina che ha ottenuto il successo in 64 occasioni a fronte delle 24 vittorie dei bergamaschi, completano 32 pareggi. L’Inter ha perso solo una delle ultime nove sfide contro l’Atalanta in Serie A (4V, 4N), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel periodo.

L’Atalanta ha perso cinque delle ultime sette trasferte contro l’Inter in Serie A (2N), con un punteggio complessivo a sfavore di 14-2. Nelle due passate stagioni l’Inter non ha mai perso contro l’Atalanta in Serie A (2V, 2N): i campioni d’Italia in carica sono l’unica squadra che la Dea non è riuscita a battere nel periodo nel massimo campionato. L’Inter è la squadra che nell’anno solare 2021 ha vinto più partite in casa nei maggiori cinque campionati europei (14): nel parziale 46 gol per i nerazzurri, una media di 3.3 ad incontro. Dopo i successi contro Torino e Salernitana, l’Atalanta potrebbe iniziare un campionato di Serie A con tre successi nelle prime tre trasferte stagionali per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2019/20.

Dovesse vincere, l’Atalanta arriverebbe a quattro successi, eguagliando il proprio miglior risultato nelle prime sei giornate, già ottenuto cinque volte, di cui due nelle ultime due stagioni. La prossima sarà la 100ª presenza in Serie A con l’Inter per Stefan de Vrij, che potrebbe diventare il quinto nerazzurro a tagliare questo traguardo dal 2018/19 ad oggi (sua stagione d’esordio con questa maglia), dopo Samir Handanovic, Marcelo Brozovic, Lautaro Martínez e Milan Skriniar.

