Sfida a Dimitrov, Sinner insegue un altro sogno

Cosa c’è di meglio dopo aver vissuto un sogno? Semplicemente provare a non svegliarsi o, se proprio succede, provare a sognare ancora. Questo è quanto vuole vivere Jannik Sinner, stella della prima settimana al Masters 1000 di Roma.

Il tennista di San Candido ha infatti liquidato al secondo turno Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 6 del torneo, ed ora si appresta a sfidare Grigor Dimitrov, numero 15 del seeding e 22 della classifica Atp. Primo classe 2001 ad aver raggiunto i sedicesimi nella storia del torneo, Sinner è atteso da un incontro più difficile rispetto a quello contro il greco.

Dimitrov, infatti, pur non essendo uno specialista della terra rossa al pari di Sinner, è sicuramente più a proprio agio su questa superficie rispetto a Tsitsipas. Il bulgaro ha passeggiato nei primi due turni eliminando l’italiano Gianluca Mager e il giapponese Yoshihito Nishioka senza lasciare per strada un set e anzi concedendo appena sette giochi in due gare.

Sinner ha invece di fatto sostenuto un allenamento contro il francese Paire, per poi lottare punto a punto contro Tsitsipas. Dimitrov parte ovviamente favorito per età, esperienza e valori tecnici attuali, ma in quello che sarà il primo confronto diretto tra i due Sinner proverà a giocarsela alla pari, facendo leva sulle proprie qualità, ovvero sfrontatezza, entusiasmo e il proprio gioco aggressivo e coraggioso.

Il probabile avversario ai quarti, il canadese Shapovalov, non sarebbe imbattibile…

OPTA | 17-09-2020 18:21