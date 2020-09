Serie B, si comincia col botto: Monza-Spal

Poco più di un mese dopo la fine della stagione con la tiratissima finale playoff tra Spezia e Frosinone che ha proiettato i liguri per la prima volta in Serie A, il romanzo della Serie B è pronto per ripartire. Il campionato 2020-2021 prenderà infatti il via con Monza-Spal, anticipo della prima giornata.

L’ormai tradizionale appuntamento con l’Opening Day coincide quest’anno con una sfida che profuma già di scontro diretto per la promozione. Alle 16.45 al “Brianteo” saranno di fronte quella che è considerata la favorita numero uno per la promozione, alla luce della faraonica campagna acquisti realizzata e non ancora conclusa, e una delle retrocesse dalla Serie A, reduce da un cambio di allenatore con Pasquale Marino al posto di Gigi Di Biagio, ma comunque destinata ad una stagione da protagonista.

Il Monza, che presenterà in campo tanti dei propri nuovi acquisti a partire dal regista Andrea Barberis, arrivato dal Crotone, e dall’attaccante croato Mirko Maric, tornerà a giocare una partita di B dopo 19 anni da quel 10 giugno 2001 quando la gara interna contro la Pistoiese fu l’ultima prima di una lunghissima assenza dall’élite del calcio italiano.

I biancorossi hanno vinto quattro delle amichevoli pre-campionato disputate, contro Lecco e Alessandria, pareggiando contro il Vicenza e perdendo lo storico derby contro il Milan, prima volta di Silvio Berlusconi contro il proprio illustre passato.

La squadra di Cristian Brocchi parte favorita, ma l’emozione del debutto, il peso del pronostico e il valore della Spal, che al contrario dei brianzoli scenderà in campo senza nuovi acquisti eccetto il difensore italo-nigeriano Caleb Okoli, prelevato dall’Atalanta, rendono plausibile l’ipotesi che il campionato di B parta con un pareggio.

OPTA | 24-09-2020 18:19