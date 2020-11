Serie B, cinque le partite in programma sabato

Cinque le gare in programma per il campionato di serie B alle 14 di sabato. Si giocano Cittadella-Empoli, Brescia-Venezia, Lecce-Reggiana, Pordenone-Monza e Spal-Pescara.

Lecce e Spal dovrebbero fare valere il fattore campo contro la Reggiana e il Pescara mentre sulla carta potrebbero essere assai più equilibrate le altre tre partite. Dopo lo 0-0 in Coppa Italia pare difficile non arrivino i gol tra i ramarri e i brianzoli (Diaw e Gytkjaer tra i maggiori indiziati per fare centro), così come pare da gol il match tra il Cittadella e la capolista Empoli.

Gli azzurri sono reduci dalla bella vittoria contro la Reggina, mentre i veneti arrivano da due sconfitte di fila ma in casa restano temibili: le due formazioni si affronteranno senza tatticismi.

Il Brescia cerca tre punti con un Venezia che però non è squadra facile da affrontare. E che potrebbe bucare la porta avversaria. Entrambe le squadre sono reduci da un successo: le Rondinelle a Cosenza, il Venezia a Chiavari contro l’Entella.

Domenica la giornata prosegue con Ascoli-Entella, Reggina-Pisa e Salernitana-Cremonese.

OPTA | 20-11-2020 21:05