Serie A femminile, a Firenze è tempo di derby

Il derby tra Fiorentina e Florentia sarà una delle partite più interessanti della terza giornata del campionato di Serie A femminile.

Dopo due turni le ragazze di Antonio Cincotta sono al comando della classifica a punteggio pieno insieme al Milan e alla Juventus, mentre le “cugine” hanno tre punti in classifica, frutto della sconfitta per 1-0 nel turno d’esordio in casa dello stesso Milan e del successo con lo stesso risultato nel debutto stagionale casalingo contro il Verona nel turno successivo.

La Florentia, club di San Gimignano, è al terzo campionato di Serie A e dopo un settimo e un quinto posto punta a continuare la scalata verso le vette del movimento. Sulla panchina del club c’è peraltro una vecchia gloria della Fiorentina al maschile, quello Stefano Carobbi che dei viola è stato una bandiera tra il 1982 e l’89 e poi tra il ’91 e il ’93, con in mezzo il biennio al Milan, nel quale l’ex difensore pistoiese ha trovato poco spazio, vincendo però una Coppa dei Campioni, un’Intercontinentale e due Supercoppe Europee.

Diversa la storia della Fiorentina, una delle big del calcio femminile italiano: campionesse d’Italia nel 2017, le viola sono reduci da un terzo e due secondi posti e sono state nelle ultime stagioni l’unica, vera rivale della dominatrice Juventus. In estate il club è stato assorbito dall’Acf Fiorentina, lasciando la denominazione di Fiorentina Women, segnale del progetto di crescita della proprietà di Rocco Commisso.

Il pronostico è tutto dalla parte della Fiorentina, ma un derby è sempre un derby e le prime battute della stagione possono regalare sorprese…

OPTA | 05-09-2020 10:42