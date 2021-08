Si preannuncia battaglia sui campi del Vecchio Continente. Serata di verdetti in Europa League, con tante squadre alla ricerca della rimonta. Una di queste è senza dubbio l’Anversa, che all’andata, a Cipro con l’Omonia Nicosia, ha subito addirittura 4 gol, realizzandone peraltro 2. Serve una mezza impresa, peraltro alla portata dei belgi, a patto che si distraggano troppo in difesa.

Il Celtic Glasgow, che è subito retrocesso dalla Champions League, ha vinto per 2-0 in Scozia con l’AZ Alkmaar e in Olanda dovrà reggere l’urto dei padroni di casa.

Legia Varsavia e Slavia Praga si ritrovano dopo il 2-2 in terra ceca: da non escludere un nuovo pareggio, occhio anche ai rigori.

26-08-2021