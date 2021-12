Serata derby in Andalusia

Il Cadice è imbattuto contro il Granada nelle ultime quattro gare in tutte le competizioni (1V, 3N), comprese le due giocate nella Liga 2020/21 (1V, 1N). Il Cadice ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe contro il Granada in tutte le competizioni (3V, 3N), cioè la sconfitta subita (2-3) nel marzo 2009 quando entrambe militivano nella Segunda División B.

Il Cadice ha perso quattro delle ultime sette partite contro squadre andaluse nella Liga (1V, 2N) e il Granada ha perso quattro delle ultime cinque contro squadre provenienti dalla stessa regione nella competizione (1V). Il Cadice ha perso le ultime tre partite di campionato subendo sempre almeno tre gol – la squadra andalusa ha subito tanti gol in queste tre partite (11), quanti quelli subiti nelle precedenti otto gare nella competizione (1V, 4N, 3P).

Il Granada ha perso solo due delle ultime otto partite disputate nella Liga (3V, 3N), dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque gare nella competizione (1N).

Il Cadice non è riuscito a vincere nessuna delle quattro partite giocate di lunedì nella Liga (1N, 3P) e il Granada ha vinto solo una delle ultime 10 giocate in questo giorno della settimana nella massima serie (4N, 5P), cioè l’ultima gara disputata contro il Levante nel medesimo giorno nel novembre scorso (3-0).

Il Cadice ha sbagliato due degli ultimi tre rigori in campionato, dopo che aveva realizzato i precedenti 12 nella competizione: nessuna squadra ha fallito più calci di rigore di quella andalusa nella Liga in corso (due come l’Athletic Bilbao, il Celta Vigo e il Levante).

OPTA | 13-12-2021 14:26