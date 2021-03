Semplici cerca il tris in casa della Samp

Il Cagliari ha vinto due delle ultime tre partite contro la Sampdoria in Serie A, tante vittorie quante nelle precedenti 11 sfide contro i blucerchiati.

La Sampdoria ha vinto cinque delle ultime sei sfide casalinghe di Serie A contro il Cagliari, mentre non aveva ottenuto nemmeno un successo nelle precedenti nove. La Sampdoria ha ottenuto cinque punti nelle prime sei partite del girone di ritorno di questo campionato; a questo punto del girone di andata ne aveva conquistati il doppio (10). La Sampdoria non pareggia in casa in Serie A da novembre contro il Genoa: da allora per i blucerchiati quattro vittorie e cinque sconfitte in gare interne. Il Cagliari ha vinto le ultime due partite di campionato e non arriva a tre successi di fila in Serie A dal novembre 2019.

Gli isolani hanno vinto l’ultima trasferta di Serie A (a Crotone) e non arrivano a due successi esterni di fila in campionato da settembre 2019. Nessuna squadra ha subito meno gol da fuori area rispetto alla Sampdoria in questo campionato (uno), mentre solo il Crotone (nove) ne ha incassati più del Cagliari (sette). Nessuna squadra ha subito meno gol della Sampdoria nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (due); solamente Benevento e Spezia (sette) ne hanno concessi più del Cagliari (sei) nello stesso intervallo temporale.

Il Cagliari è una delle cinque squadre contro cui l’attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella ha messo a segno almeno 10 gol in Serie A; solo Francesco Totti (14) ha realizzato più reti ai rossoblù nella storia della competizione.

OPTA | 07-03-2021 10:26