Seahawks, scontro al vertice con i Cardinals

L’undicesima settimana di Nfl si apre già stanotte con un big match, tra Seahawks e Cardinals, due squadre della stessa divisione che hanno finora vinto entrambe sei partite perdendone tre.

Tra gli spettatori più interessati i Los Angeles Rams, appaiati in vetta alla NFC West esattamente con lo stesso record e attesi lunedì da un Monday Night di grande appeal contro gli ambiziosi ma altalenanti Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady.

Stanotte comunque nello stato di Washington i favori sono proprio per i padroni di casa che tra le mura amiche sono ancora imbattuti (quattro successi in altrettante partite) e possono contare su un attacco micidiale. Gli ospiti, reduce da tre successi in quattro incontri “on the road” punteranno invece sulla loro difesa per contenere i rivali.

In palio ovviamente c’è il primato divisionale in solitaria almeno per tre giorni ma anche chi uscirà sconfitto resterà in corsa per la wild card, obiettivo anche degli stessi Tamba Bay Buccaneers che al momento sono secondi in NFC South alle spalle dei Saints.

OPTA | 19-11-2020 10:22