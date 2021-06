Scontro tra titani al Roland Garros

Nel super venerdì dello sport c’è spazio anche per le semifinali maschili del Roland Garros.

La prima è la sfida tra la testa di serie n. 6 Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, n. 5 del seeding. Il tedesco ha iniziato la sua avventura francese faticando con il connazionale Otte ma poi ha fatto un solo boccone degli altri avversari, compreso Davidovich Fokina nei quarti. Anche per questo ha le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote al greco, che soltanto con Isner ha avuto qualche intoppo e che comunque è favorito.

Poi andrà in scena la nuova battaglia tra Novak Djokovic e Rafael Nadal: il serbo non sconfigge il maiorchino sulla terra battuta da Roma 2016 e vorrà provare a vendicare il recente ko al Foro Italico, senza contare che l’anno scorso, a Parigi, venne strapazzato in tre set per 6-0, 6-2, 7-5. Per il numero 1 al mondo sarà durissima anche oggi.

OPTA | 11-06-2021 07:39