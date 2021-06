Scontro tra titani a Monaco di Baviera

Sesta sfida tra Francia e Germania in una competizione internazionale – la prima invece nella fase a gironi – per un bilancio finora di perfetta parità, con due vittorie per parte; un pareggio completa il parzialeL’unico precedente tra Francia e Germania agli Europei è andato in scena nelle semifinali del 2016: vittoria per 2-0 dei transalpini, grazie alla doppietta firmata da Antoine Griezmann.

Si gioca a Monaco di Baviera e Francia non perde da cinque partite contro la Germania sul suolo tedesco. L’unica gara disputata nella città dell’Ispettore Derrick si è conclusa a reti inviolate (Allianz Arena, settembre 2018).

Questa sarà la decima partecipazione della Nazionale francese agli Europei, l’ottava consecutiva; l’ultima volta in cui i transalpini non sono approdati alle finali risale al 1988. Soltanto Germania e Spagna (tre a testa) hanno vinto più edizioni degli Europei rispetto alla Francia (due, nel 1984 e 2000).

Dai Mondiali 2014 inclusi, la Francia ha vinto 14 delle 19 partite nelle competizioni internazionali (Coppa del Mondo+Europei): più di qualsiasi altra squadra europea nel parziale e prima di Euro 2020, precedendo Belgio (13 successi in 17 gare) e Germania (10 su 16).

L’unica sconfitta della Francia nel match inaugurale di un Europeo risale alla prima edizione della competizione, nel 1960 (4-5 contro la Jugoslavia); da allora, i Bleus non hanno mai perso nella gara di apertura. La Germania, invece, non è mai stata sconfitta nella partita inaugurale del torneo: l’ultima volta in cui i teutonici non hanno vinto il primo match della competizione risale al 2004 (1-1 contro Olanda).

La Germania è la squadra che conta più partecipazioni a un Europeo – 13 con questa – e quella che, assieme alla Spagna ne ha vinti di più (tre). La loro prossima sarà inoltre la 50esima partita disputata nella competizione dalla Nazionale tedesca, che diventerà così la prima squadra a tagliare questo traguardo.

La Germania è la squadra contro la quale Antoine Griezmann ha segnato più gol (quattro) con la Nazionale francese. L’attaccante dei transalpini è anche il giocatore che ha preso parte attiva a più marcature negli ultimi due maggiori tornei: 10 reti e quattro assist in 14 partite tra Euro 2016 e Mondiali 2018.

OPTA | 15-06-2021 07:22