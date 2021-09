Scontro tra titani a Barcellona

Questo è il primo incontro tra Barcellona e Bayern Monaco dai quarti di finale di Champions 2019/20, una vittoria per 8-2 per il Bayern in quella che è stata la sconfitta più pesante del Barça dall’aprile 1951, un 6-0 contro l’Espanyol.

In tutte le maggiori competizioni europee, il Barcellona ha perso sette partite contro il Bayern Monaco, tre in più che contro qualsiasi altra squadra (2V, 2N, 7P). Le due vittorie contro il Bayern sono arrivate in incontri casalinghi nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League, 4-0 nell’aprile 2009 e 3-0 nel maggio 2015. Barcellona e Bayern Monaco non si affrontano nella fase a gironi di Champions League dal 1998/99, con il Barça che ha perso entrambe le partite ed è uscito dopo essere arrivato terzo nel girone, in uno dei soli tre casi in cui la formazione catalana è uscita nella fase a gironi, come nel 1997/98 e nel 2000/01.

Il Bayern Monaco è imbattuto nelle ultime 18 trasferte di Champions League (14V, 4N), la più lunga striscia di imbattibilità in trasferta nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Il Barcellona non perde la partita d’esordio in Champions League da quando ha perso 3-2 al St James’ Park contro il Newcastle United nel 1997/98 sotto Louis van Gaal: è imbattuto nella partita d’esordio in 22 stagioni da allora (17V, 5N).

Dall’inizio della stagione 2018/19, l’attaccante del Bayern Robert Lewandowski ha segnato 28 gol in Champions League, otto in più di qualsiasi altro giocatore. Il polacco non è riuscito a trovare la rete solo in tre delle sue ultime 17 presenze nella fase a gironi, segnando 23 gol.

OPTA | 13-09-2021 19:06