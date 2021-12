Scontro al vertice in serie B

Il Lecce ha vinto l’ultimo match di Serie B contro il Pisa (lo scorso aprile), l’ultima volta che ha registrato due successi di fila contro i toscani nel torneo risale al 1986. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre gare fuori casa contro il Pisa in Serie B, vincendo l’ultima, dopo aver perso tutte le prime otto trasferte contro i toscani nel campionato cadetto.

11 delle 14 ultime squadre che hanno totalizzato più di 30 punti nelle prime 16 giornate di un campionato di Serie B (il Pisa ne ha 32, il Lecce 31) sono poi state promosse in Serie A a fine stagione: fanno eccezione il Palermo 2018/19 (che però è stato penalizzato di 20 punti), il Frosinone 2016/17 e il Bari 2015/16.

Il Lecce, nelle due occasioni in cui ha totalizzato più di 30 punti a questo punto di un torneo di B, a fine stagione ha poi ottenuto la promozione in Serie A (2007/08 e 1996/97 i due precedenti).

I 32 punti attuali del Pisa non sono un primato per i toscani nelle prime 16 giormate di Serie B: nel 2007/08 ne totalizzarono 33 a questo punto della stagione con Ventura in panchina, ma a fine stagione chiusero al sesto posto, venendo poi eliminati ai playoff proprio dal Lecce.

Il Pisa è la squadra che ha segnato più gol nel primo quarto d’ora di gioco in questa Serie B: otto reti, tra cui le due segnate nelle ultime due gare nel torneo contro Perugia e Como. Il Lecce (con cinque) è secondo in questa graduatoria.

Gabriel Strefezza è capocannoniere di questa Serie B con nove gol segnati finora, gli stessi messi a segno sommando gli ultimi cinque campionati tra A, B e C con le maglie di SPAL, Cremonese e Juve Stabia.

OPTA | 11-12-2021 09:54