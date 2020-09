Schwartzman cerca un nuovo miracolo con Djokovic

Si gioca alle 17 la finale del torneo maschile degli Internazionali di Italia di tennis.

Il primo ad approdarvi è stato Novak Djokovic, vittorioso sul norvegese Ruud, che si era sbarazzato dell’azzurro Berrettini nei quarti. 7-5 6-3 il punteggio in favore del serbo, che ha dovuto salvare anche due set point.

Lo slavo la vedrà con l’argentino Diego Schwartzman, che non ha arrestato la sua marcia dopo la sorprendente vittoria nei quarti su Rafa Nadal. Il 28enne di Buenos Aires, testa di serie numero 8 del torneo, è uscito vincitore da un’autentica battaglia – 6-4 5-7 7-6(4) in tre ore e 15 minuti di gioco – contro il 21enne canadese Denis Shapovalov (numero 12 del tabellone). Prima finale in un Masters 1000 per Schwartzman, che cercherà di vendicare la sconfitta nella semifinale dello scorso anno, terminata al terzo set (6-3 6-7 6-3), ma che ha tra l’altro avuto meno ore di riposo rispetto al numero 1 al mondo.

Nole si è stato protagonista di un ottimo torneo, nel quale ha eliminato nell’ordine Salvatore Caruso, Filip Krajinovic, Dominik Koepfer e Casper Ruud: un solo set perso, sulla carta anche per questo pronostico chiuso a suo favore. E’ la sua decima finale a Roma, ne ha vinte quattro (l’ultima con Federer nel 2015).

