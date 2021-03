Schalke-Mainz: si salvi chi può

Lo Schalke ha vinto il 59% delle sfide in Bundesliga contro il Mainz raccogliendo in media due punti a partita , entrambi valori record del club contro un singolo avversario nel massimo campionato. Il Mainz ha perso 11 trasferte in Bundesliga contro lo Schalke: contro nessun’altra squadra ha raccolto più sconfitte fuori casa (come contro il Bayern). Tra tutte le squadre affrontate almeno cinque volte in trasferta nel massimo campionato, solo contro il Lipsia il Mainz ha una percentuale di sconfitte più alta (80%) rispetto a Gelsenkirchen.

Il Mainz non ha trovato il gol in Bundesliga in più partite contro lo Schalke rispetto a contro ogni altra squadra (15). In media realizza 0.8 gol a gara contro lo Schalke nel massimo campionato, il valore più basso contro squadre affrontate almeno 10 volte. Il Mainz (17°) è proprio sopra lo Schalke in classifica (18°). La squadra penultima in graduatoria è imbattuta da tre partite di questo tipo. Nelle sei gare precedenti, invece, è stata l’ultima in classifica ad evitare la sconfitta.

Lo Schalke non vince da otto partite in Bundesliga. Attualmente ha nove punti in classifica che lo rende la seconda squadra nella storia del torneo con meno di 10 punti dopo 23 giornate di campionato (Tasmania Berlin cinque nel 1965/66). Il Mainz è imbattuto da due trasferte in Bundesliga. Lo Schalke ha vinto una sola delle 23 partite di questa Bundesliga: in precedenza non aveva mai ottenuto meno di quattro successi a questo punto del torneo (1982/83).

L’undici di Magonza ha raccolto solo 17 punti nelle prime 23 giornate di questa Bundesliga, il proprio peggior risultato di sempre nel massimo campionato. I biancorossi hanno perso 14 partite e solo nella scorsa stagione hanno raccolto più sconfitte a questo punto del torneo.

