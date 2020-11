Saugella Monza, trappola a Trento

Ultimo match per completare il girone di andata per la Saugella Monza, che stasera dopo venti giorni recupera l’incontro in casa della Delta Despar Trentino.

Le brianzole sono in striscia positiva da cinque partite, si sono finalmente sbloccate anche in trasferta dopo aver mantenuto l’imbattibilità casalinga e puntano a conquistare i tre punti, per riagganciare l’Igor Gorgonzola Novara al secondo posto della classifica, alle spalle di un irraggiungibile Imoco Volley Conegliano (la capolista ha battuto pure la Reale Mutua Fenera Chieri arrivando al giro di boa a punteggio pieno).

Trento, da sorprendente neo promossa, è partita fortissimo prima di accusare un normale calo, ma non va per questo sottovalutata. Probabile che l’incontro venga deciso solo al tie-break dopo un’altra maratona a cui Monza ha ormai abituato i suoi tifosi.

OPTA | 25-11-2020 11:33