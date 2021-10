Sassuolo-Venezia, sfida inedita al Mapei Stadium

Sassuolo e Venezia non si sono mai incrociati tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Il Sassuolo ha ottenuto ben quattro successi nelle ultime cinque partite casalinghe contro squadre neopromosse in Serie A (1P), tante vittorie quante nelle precedenti 13 (6N, 3P).

Il Sassuolo ha perso quattro delle ultime sei partite di campionato (1V, 1N), tante sconfitte quante nelle precedenti 19 partite di Serie A (10V, 5N). Il Sassuolo ha perso due delle prime quattro gare interne in questo campionato (1V, 1N): è lo stesso numero di sconfitte casalinghe registrato nelle precedenti 12 partite al Mapei Stadium (5V, 5N).

Il Venezia non vinceva almeno due delle prime otto partite di massimo campionato dalla stagione 1962/63: con un successo arriverebbe a 11 punti in classifica, punteggio che, calibrando tutta la Serie A sui tre punti a vittoria, non ottiene nelle prime nove giornate dal 1941/42 (17 punti in quel caso). Dovesse ottenere un successo, il Venezia supererebbe già il numero di vittorie esterne ottenute nei precedenti due campionati disputati in Serie A (1V, 6N, 27P).

Oltre a non aver ancora trovato il gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, il Sassuolo è la squadra che ha realizzato meno reti nell’ultima mezzora in questa Serie A (una marcatura, Hamed Traore contro il Verona). Sfida tra due delle cinque squadre che hanno segnato meno gol nei secondi tempi di questo campionato: quattro sia per Venezia che per Sassuolo, come Empoli, Salernitana e Juventus.

Domenico Berardi ha partecipato a otto gol nelle ultime sette partite contro squadre neopromosse in Serie A, grazie a sei reti e due passaggi vincenti; l’attaccante del Sassuolo aveva segnato una sola rete e fornito un solo assist nelle precedenti otto sfide contro squadre provenienti dalla Serie B.

Tra i giocatori alla loro prima stagione di Serie A, solo Abraham della Roma (quattro) ha partecipato a più gol di Thomas Henry (tre, grazie a una rete e due assist) in questo campionato.

