Sassuolo e Napoli promettono gol

Il Sassuolo è imbattuto da due sfide contro il Napoli in Serie A (1V, 1N) e potrebbe evitare la sconfitta per tre partite di fila nel massimo campionato per la prima volta contro i partenopei. Il Napoli ha subito almeno due gol in entrambe le sfide contro il Sassuolo nella scorsa stagione (cinque in totale), tante volte quante nei precedenti 14 match contro i neroverdi nel massimo campionato.

In tutti gli ultimi sei incroci al Mapei Stadium in Serie A, Sassuolo e Napoli hanno trovato il gol. Nello stesso periodo, il Napoli ha vinto solo una di queste sei sfide (4N, 1P) dopo aver ottenuto il successo nelle prime due occasioni.

In questo campionato, il Sassuolo ha già battuto Juventus e Milan: nelle ultime otto stagioni solo una formazione ha vinto contro bianconeri, rossoneri e Napoli in un girone d’andata: la Lazio nel 2019/20.

Il Sassuolo ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite di campionato; non registra una striscia più lunga con più di una rete all’attivo nella competizione dal novembre 2020, quando arrivò a cinque (vincendo l’ultima 2-0 proprio contro il Napoli). Il Napoli ha segnato sette gol da fuori area in questo campionato, più di qualsiasi altra formazione nei maggiori cinque tornei europei; anche nella scorsa stagione (2020/21) gli azzurri collezionarono questo record a livello continentale (22 reti da fuori).

Domenico Berardi ha esordito in Serie A contro il Napoli, nel settembre 2013: il classe ’94 ha trovato il gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A e potrebbe segnare per quattro presenze di fila per la prima volta nella competizione.

Tra chi ha giocato almeno 100 minuti in questa Serie A, Dries Mertens è quello con la miglior media minuti/gol (uno ogni 64 giocati).

OPTA | 01-12-2021 10:13