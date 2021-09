Sassuolo, con il Toro di solito è dura

Il Sassuolo ha vinto solo in uno degli ultimi 10 confronti di Serie A con il Torino (successo per 2-1 in casa nel gennaio 2020): quattro pareggi e cinque vittorie granata in questo parziale, incluso il 3-2 in Piemonte dell’ultimo incrocio a marzo. Sei delle otto gare di Serie A tra Sassuolo e Torino in casa dei neroverdi sono terminate in pareggio (una vittoria per parte nelle restanti due): quella granata è la formazione contro cui gli emiliani hanno pareggiato più volte in casa nel massimo campionato (sei, appunto).

Il Sassuolo, sconfitto nell’ultimo turno di campionato, non perde due partite di fila in Serie A da luglio 2020; la squadra neroverde, fermata sullo 0-0 dalla Sampdoria nell’ultimo turno casalingo, non rimane invece senza segnare per due gare interne consecutive di campionato da novembre 2020

Il Torino, che ha perso nella prima trasferta di questo campionato a Firenze, non perde entrambe le prime due trasferte stagionali di Serie A dal 2016/17 (ko con Milan e Atalanta in quel caso).

Ivan Juric non ha mai vinto nella sua carriera da allenatore in Serie A nella quarta giornata di campionato: tre sconfitte e un pareggio per lui tra Genoa

Il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic, in gol nell’ultima partita casalinga disputata contro il Torino in Serie A (ottobre 2020), non aveva mai partecipato in carriera a tre gol (due reti e un assist finora) nelle prime tre giornate di campionato.

OPTA | 17-09-2021 07:59