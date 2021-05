Sassuolo-Atalanta, partita a 3

Se l’Atalanta non vince in casa del Sassuolo l’Inter è matematicamente campione d’Italia: la Dea ha vinto tutte le ultime sette gare di Serie A contro gli emiliani, non ha mai ottenuto più successi di fila nella competizione contro una singola avversaria.

Dopo essere rimasta a secco nelle prime due trasferte di Serie A contro il Sassuolo, l’Atalanta ha messo a segno almeno due gol in tutte le successive cinque (e almeno tre in tutte le ultime quattro).

Il Sassuolo ha guadagnato 52 punti, già superati i 51 raccolti in tutta la scorsa Serie A: solo nel 2015/16, a fine stagione, i neroverdi hanno ottenuto più punti (61 in quel caso, risultato ancora superabile). Il Sassuolo viene da una serie di quattro successi di fila in campionato: non ha mai fatto meglio nella sua storia in un singolo campionato di Serie A.

La prossima sarà la 300ª gara del Sassuolo in Serie A, diventando la sesta squadra emiliana a raggiungere questo traguardo: anche la Lombardia è a sei, nessuna regione ne conta di più.

