Sarà Francia-Italia anche a Tokyo. Sarebbe una grandissima gioia per gli Azzurri conquistare più medaglie dei Galletti alle Olimpiadi. Non sarà facile. Nel 2016 i francesi hanno avuto la meglio in questa sorta di derby: hanno conquistato 42 medaglie (10 d’oro, 18 d’argento, 14 di bronzo) contro le 28 degli Azzurri (8 d’oro, 12 d’argento e 8 di bronzo) chiudendo al settimo posto nella classifica generale.

Svezia contro Norvegia è una sfida scandinava nella quale i gialloblù paiono avvantaggiati più che altro perché cinque anni fa hanno vinto due ori contro gli zero dei norvegesi.

La Gran Bretagna punta molto in alto e ha tutto per insidiare le super-big anche se non può arrivare al livello degli Stati Uniti. Rischia seriamente di fare meno della Cina però, nonostante un’Australia in crescita, riuscirà con ogni probabilità a fare meglio dei ‘Canguri’.

La lotta, invece, sembra molto aperta tra Brasile e Canada: medaglie sicure non ce ne sono e i nordamericani, a differenza di Londra, potrebbero fare meglio dei verdeoro.

OPTA | 16-07-2021 15:58