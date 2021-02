Sara Errani può continuare a sognare

Sara Errani non vuole più fermarsi. La quasi trentaquattrenne azzurra, rinata in questi Australian Open, ha la grande occasione di qualificarsi per gli ottavi di finale. Dopo aver superato le qualificazioni, “Sarita” ha travolto Venus Williams, che ha incassato uno 0-4 prima di mettere male un piede e di fatto giocarsi le poche chance di vittoria.

La prossima avversaria dell’ex numero cinque del mondo sarà Su-Wei Hsieh, giocatrice da Taipei che ha sempre perso nei precedenti scontri diretti, che però sono stati giocati sulla terra battuta, la superficie preferita della nostra portacolori. Per questo, sul cemento, i favori sono per la numero 64 del ranking. Le energie risparmiate nel match stravinto contro la maggiore delle sorelle Williams potrebbero però tornare utili alla Errani in un incontro che si prospetta sicuramente più lungo e combattuto. Serviranno anche dei buoni turni di servizio per non subire troppi break.

OPTA | 11-02-2021 18:13