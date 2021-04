Sampaoli va all’assalto a Reims

Il Reims è imbattuto nelle ultime quattro partite di Ligue 1 contro il Marsiglia e potrebbe arrivare a quattro sfide senza sconfitte contro questi avversari per la prima volta da novembre 1956-settembre 1962 (7). Il Reims è imbattuto nelle ultime nove partite di Ligue 1, la sua migliore striscia nella massima serie da dicembre 2018-marzo 2019 (13). Inoltre ha collezionato due pareggi a reti inviolate nelle ultime due gare di campionato (contro Nizza e Metz) e potrebbe arrivare a tre di fila per la prima volta nella sua storia.

L’undici rossobianco è imbattuto nelle ultime 11 partite casalinghe di Ligue 1, la sua migliore striscia aperta e la migliore da gennaio-settembre 1978 (13). Ha anche pareggiato le ultime sei partite casalinghe consecutive in Ligue 1 per la prima volta nella sua storia.

Il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime 10 trasferte in Ligue 1; l’ultima vittoria è arrivata il 4 dicembre 2020 in casa del Nimes (2-0). La serie più lunga in esterna del club dal periodo ottobre 2001-aprile 2002. Il Reims ha collezionato otto clean sheet in Ligue 1 nel 2021; solo il Lille ha fatto meglio nel parziale (10). Il Marsiglia ha conquistato sei punti negli ultimi cinque minuti di gioco in Ligue 1 da quando Jorge Sampaoli è subentrato il 10 marzo; più di tutte le altre 19 squadre di massima serie messe insieme nello stesso periodo (5).

