Samp-Udinese chiude il sabato di A

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A disputate contro l’Udinese, segnando sempre almeno due gol: è dal 1997 che i blucerchiati non battono quattro volte consecutive i friulani in campionato. È dal dicembre 2012 (0-2 firmato Danilo e Di Natale) che l’Udinese non vince una trasferta di Serie A contro la Sampdoria: quello è l’unico successo friulano al Ferraris contro i blucerchiati nelle ultime 15 sfide di campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, Sampdoria e Udinese si sono incontrate tre volte alla diciottesima giornata e tutte le tre sfide sono terminate in parità (1-1 nel 1999, 1-1 nel 2009, 0-0 nel 2016).

La Sampdoria è l’unica squadra del massimo campionato che da inizio dicembre ad oggi non ha mai pareggiato: in otto partite tre vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati, tra cui tre nelle ultime quattro gare disputate (nessuna formazione di A conta più ko della Samp da inizio dicembre). L’Udinese ha raccolto solo tre punti nelle ultime sei giornate di campionato, più solo di Cagliari (2) e Parma (1); i friulani in questo arco temporale hanno realizzato solo cinque gol (solo il Parma, uno, ha fatto peggio in Serie A). 1-1 possibile, anche vista la tradizione, quasi probabile.

OPTA | 15-01-2021 22:42