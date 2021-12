Samp e Toro per un posto negli ottavi

Torino e Sampdoria si ritrovano in Coppa Italia dopo la gara di campionato del 30 ottobre. Questa volta però si giocherà in Liguria. In Piemonte finì 3-0 per la Juric band, con Andrea Belotti (stasera assente) autore del suo centesimo gol in serie A diventando il terzo più giovane giocatore italiano dall’inizio degli anni ’80 a raggiungere questa soglia di reti nella competizione e con Dennis Praet (stasera dovrebbe partire dalla panchina) che ha trovato il gol in Serie A 959 giorni dopo l’ultima volta, proprio contro la sua ex squadra.

Entrambe le formazioni arrivano da successi in campionato: i blucerchiati hanno battuto il Genoa nel derby mentre i granata hanno piegato il Bologna.

Grande spazio al turn-over per entrambi: attenzione ai bomber di scorta, come Zaza per esempio. Ma occhio ai cartellini.

OPTA | 16-12-2021 10:01