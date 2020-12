Samp, attenta al talismano Kessié

Il posticipo domenicale della decima giornata è in programma alle 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova: la Sampdoria ospita il Milan in una gara che dati alla mano si preannuncia ricca di gol.

La Sampdoria è andata in gol nelle ultime 12 partite casalinghe di Serie A: i blucerchiati non arrivano a 13 dal settembre 2010.

Uno stimolo in più per i rossoneri: in caso di gol il Milan stabilirà la propria striscia record di partite consecutive a segno nella sua storia in Serie A (30); i rossoneri, infatti, hanno eguagliato la precedente (29), che risale al periodo tra il 1972 e il 1973.

Il Milan ha vinto le ultime sei trasferte di campionato – soltanto due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno sette successi fuori casa di fila: nel 1993 con Fabio Capello (nove) e nel 1964 con Nils Liedholm (sette).

Il Milan non ha mai perso nelle 17 partite in cui Franck Kessié ha segnato in Serie A, vincendo ben 15 volte: sono 19 le reti complessive del centrocampista classe ’96 con i rossoneri in campionato. Un talismano, quindi: qualora dovesse segnare – e non sarebbe una sorpresa – siamo tutti avvisati.

OPTA | 06-12-2020 09:28