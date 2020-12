Samp, attenta a Berardi!

Domenico Berardi ha realizzato sei gol contro la Sampdoria in Serie A, frutto di due triplette: mercoledì sera i blucerchiati sanno da chi devono guardarsi in modo particolare. La Sampdoria, tra l’altro, non segna da tre partite interne di Serie A contro il Sassuolo: solo tre volte i blucerchiati sono rimasti a secco per più gare di fila in casa contro una singola avversaria, la più recente contro l’Inter negli anni ’80. I liguri hanno subito gol in tutte le ultime nove gare di campionato e non registra una serie più lunga nella competizione da settembre 2017 (13 in quel caso).

Il Sassuolo ha perso solamente tre delle 14 sfide di Serie A contro la Sampdoria, ottenendo il doppio dei successi (sei): cinque pareggi completano il quadro. La cabala, oltre alla voglia di riscatto, dice quindi che i neroverdi di De Zerbi potrebbero tornare dalla Liguria con 3 punti in più in classifica. Devono però stare molto attenti a Fabio Quagliarella, che anche contro il Crotone ha dimostrato di poter trovare il gol in qualsiasi circostanza. Non da escludere un 1-2 finale per gli emiliani.

OPTA | 23-12-2020 11:32