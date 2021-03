Salernitana-Spal: a Marino servono punti

Dopo aver vinto due delle prime tre sfide contro la Spal in Serie B, la Salernitana ha ottenuto un solo successo nelle successive otto: questa sera si sfidano due squadre che hanno le carte in regola per puntare alla serie A. La Salernitana ha perso solo una partita casalinga in Serie B contro la squadra ferrarese, ma l’unica giocata dopo gli anni ’50 (1-2 nel febbraio 2017).

La Salernitana ha perso solo una delle prime 12 partite casalinghe di questo campionato: l’ultima volta in cui ha fatto meglio a questo punto del torneo è stata nel 1999/00.

La formazione di Pasquale Marino – la cui posizione è decisamente a rischio – ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato e non arriva a quattro pareggi esterni di fila dal 1980. Arriva dall’inopinata sconfitta casalinga con la Reggina, frutto anche della repentina espulsione dell’esperto centrocampista Luca Mora, che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dopo una manciata di minuti.

Gennaro Tutino, a quota 10 gol in questa Serie B, non ha mai fatto meglio in un singolo campionato cadetto (10 anche nel 2018/19). La Salernitana (tre) è l’unica squadra contro cui Federico Di Francesco ha segnato più di due gol in Serie B: contro i campani anche la sua prima rete con la maglia della Spal in cadetteria.

OPTA | 02-03-2021 08:23