Salernitana-Entella, testa-coda pericoloso

Sarà un classico testa-coda, quello tra la Salernitana e l’Entella, ad aprire la quattordicesima giornata della serie cadetta.

I liguri hanno perso le ultime cinque partite di campionato (eguagliando la loro peggior striscia del 2017), nella sua storia in serie B la squadra di Chavari non ha mai infilato sei sconfitte di fila. Certo l’undici di Castori non è il migliore cliente possibile, a maggiore ragione in trasferta. La Salernitana è riuscita a mantenere la porta inviolata in tre degli ultimi cinque scontri diretti contro la Virtus Entella in cadetteria. La Salernitana ha pareggiato le ultime due partite di campionato, non infila tre segni “X” di fila in serie B da aprile 2018.

La Salernitana ha vinto cinque delle prime sette gare interne di questo campionato, incluso il 3-0 a tavolino contro la Reggiana; i campani potrebbero ottenere almeno sei vittorie nelle prime otto partite casalinghe di serie B per la prima volta dal 1997/98. Occhio però a De Luca, che ha le carte in regola per pungere gli avversari.

OPTA | 21-12-2020 15:27