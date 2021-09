Salernitana e Atalanta: in A solo 0-0

Sono due i precedenti in Serie A tra Salernitana e Atalanta: due pareggi (0-0 entrambi) nella stagione 1947/48. Il precedente più recente tra queste due squadre in campionato risale al doppio incrocio della Serie B 2003/04: 1-3 a Salerno, 0-0 a Bergamo; in generale l’Atalanta è imbattuta nelle otto gare di cadetteria contro la Salernitana (5V, 3N).

La Salernitana (tre ko finora) non ha mai trovato la sconfitta in tutte e quattro le prime partite stagionali in Serie A nella sua storia (due i campionati disputati prima di questo). Un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate per l’Atalanta: la squadra bergamasca non rimane tre partite di fila in Serie A senza vincere da novembre 2020 (2N, 1P in quell’occasione).

L’Atalanta ha ottenuto 12 vittorie e tre pareggi nelle ultime 15 sfide di Serie A contro formazioni neopromosse e non perde contro una di queste da novembre 2018 (sconfitta 3-2 ad Empoli). La Salernitana ha incassato 11 gol in queste prime tre giornate; da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05) soltanto tre formazioni hanno incassato almeno 12 reti nei primi quattro turni di Serie A: il Benevento (12 nel 2020/21), il Sassuolo (15 nel 2013/14) e il Livorno (12 nel 2007/08). Le partite della Salernitana, insieme a quelle di Bologna e Sassuolo, sono quelle che fino ad ora non hanno visto nemmeno un gol nei primi 30 minuti di gioco.

Il primo gol in Serie A di Nwankwo Simy è arrivato contro l’Atalanta nel settembre 2016: l’attaccante nigeriano è andato a bersaglio in entrambi i match disputati contro i bergamaschi nello scorso campionato (con la maglia del Crotone). Il primo gol messo a segno tra Serie A e Serie B da Matteo Pessina è arrivato proprio contro la Salernitana, nel campionato cadetto 2017/18 con la maglia dello Spezia (rete del vantaggio nel 3-0 ligure del febbraio 2018).

OPTA | 17-09-2021 19:24