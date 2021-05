Salernitana, 3 punti per la gloria

La Salernitana ha vinto le ultime tre partite di Serie B contro il Pescara: tante quante nelle precedenti 15. La Salernitana ha vinto la trasferta più recente sul campo del Pescara in campionato: la squadra granata aveva strappato soltanto due successi in tutte le precedenti 14 gare fuori casa contro gli abruzzesi in Serie B.

La sconfitta con più gol al passivo del Pescara in Serie B è arrivata proprio contro la Salernitana, nella trasferta del giugno 1949 (8-2). La Salernitana potrebbe ottenere la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1946/47 e del 1997/98. La Salernitana ha vinto per la prima volta in questo campionato due trasferte di fila e non ottiene tre successi consecutivi fuori casa in Serie B da settembre 2019.

Solo Brescia e Lecce (otto) hanno mandato in gol più giocatori di nazionalità differenti della Salernitana (sette) in questa stagione in Serie B. Solo contro Cittadella (sei) e Empoli (quattro) l’attaccante della Salernitana Milan Djuric ha segnato più gol che contro il Pescara (tre) in Serie B.

