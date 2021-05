Salernitana, 3 punti per avvicinarsi alla A

La Salernitana ha perso le ultime due sfide di Serie B contro l’Empoli ma oggi ha assoluto bisogno dei 3 punti per avvicinarsi alla A ed essere certa tenere a distanza Monza e Lecce.

L’Empoli ha vinto la sfida più recente in casa della Salernitana in Serie B, dopo che aveva ottenuto il successo solo una volta in tutte le precedenti 10. La Salernitana ha perso l’ultima gara casalinga di Serie B contro il Monza e potrebbe perdere due partite interne di fila per la prima in questo campionato. L’Empoli è la squadra che ha perso meno partite (una) in Serie B nel 2021; inoltre solo l’Empoli ha registrato meno sconfitte della Salernitana (quattro) nel periodo.

A partire dagli anni 2000 nessuna squadra ha ottenuto più promozioni dell’Empoli dalla Serie B alla Serie A: 5, alla pari del Lecce.

L’attaccante della Salernitana Gennaro Tutino ha giocato in Serie B con la maglia dell’Empoli nel corso della passata stagione, realizzando tre gol in 16 presenze con la maglia dei toscani. Leonardo Mancuso ha segnato cinque gol in Serie B contro la Salernitana: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione, al pari di Spezia e Virtus Entella.

OPTA | 07-05-2021 07:37