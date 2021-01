Salah pronto a fare male ai Saints

Sarà la sfida tra il Southampton e il Liverpool a chiudere la giornata della Premier League. Il match è in programma lunedì sera e sulla carta non dovrebbe esserci storia, tanto più che gli ospiti arrivano da due pareggi di fila, l’ultimo dei quali in casa del Newcastle, e vogliono riprendere la loro marcia. Il Southampton ha perso ciascuno degli ultimi sei incontri di Premier League con il Liverpool, segnando solo due volte e subendo 17 reti nel periodo.

Il Liverpool è imbattuto negli ultimi otto incontri di Premier League con il Southampton, mantenendo la porta inviolata in sei di queste partite. Il Southampton ha vinto solo una delle ultime 15 partite di Premier League giocate di lunedì, anche se la vittoria è arrivata nell’ultimo di questi match, contro il Brighton.

L’egiziano Mohamed Salah si prenota per almeno un gol, di cui magari uno su rigore: l’attaccante del Liverpool, ha segnato sette gol in sei presenze in Premier League contro il Southampton, facendo meglio solo contro Bournemouth (otto) e Watford (otto) nella competizione.

OPTA | 04-01-2021 10:30