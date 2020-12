Sakhir, Leclerc spera guardando avanti

Come tutti sappiamo Lewis Hamilton non sarà della gara e il moto di orgoglio di Valtteri Bottas che lo ha portato a conquistare la pole position del Gran premio di Sakhir mette il finlandese in cima ai nomi di chi potrà vincere domenica. Ma la presenza di George Russell al suo fianco in griglia di partenza potrebbe creare nuove pressioni allo scandinavo, consapevole che il britannico può essere un’insidia in chiave futura in casa Mercedes: occhio alla partenza e al primo giro. Max Verstappen osserva e saprà di certo farsi trovare pronto qualora succeda qualcosa di particolare ai due alfieri delle Frecce d’Argento.

Charles Leclerc ha tirato fuori il massimo dalla Ferrari sabato ma per pensare di vederlo sul podio è necessaria la collaborazione di almeno un paio dei sopracitati: difficile che la Rossa di Maranello, protagonista di una stagione orribile, possa restare al passo di avversari di quel calibro.

Attenzione anche ai ritiri: pista molto corta, macchine che saranno sfruttate al massimo e possibili doppiaggi, con ciò che potrebbe conseguire, non aiutano di certo.

OPTA | 06-12-2020 09:57