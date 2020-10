Sagan punta il bis a Rimini

Tappa quasi del tutto pianeggiante l’undicesima del Giro d’Italia. Una buona occasione quindi per le ruote veloci, con l’arrivo di Rimini posto a 182 chilometri dalla partrenza di Porto Sant’Elpidio che è fatto apposta per una volata di gruppo.

Arnaud Demare resta l’uomo da battere in una frazione del genere ma oggi più che mai occhio a Peter Sagan. Il tre volte campione del mondo ieri è riuscito a scrollarsi una pesantissima scimmia dalle spalle, tornando al successo dopo oltre un anno.

Lo slovacco, che non vinceva esattamente dal 10 luglio 2019, giorno in cui si impose nella frazione di Colmar al Tour de France, ringalluzzito dall’acuto in solitaria tra i muri del teramano potrebbe concedere il bis mettendosi finalmente il francese della Groupama-Fdj, che già a Brindisi lo aveva beffato prendendosi la terza vittoria di tappa in questo Giro d’Italia.

OPTA | 14-10-2020 08:40