Sagan favorito sulle strade di Pantani

Il Giro d’Italia rende omaggio oggi a Marco Pantani, il fuoriclasse delle due ruote scomparso nel 2004 quando aveva trentaquattro anni soltanto.

La dodicesima tappa da Cesenatico a Cesenatico è di fatto una gran fondo da 3800 metri di dislivello, identica alla Nove Colli, sulle strade in cui è nato e cresciuto il mitico Pirata. Si tratta di un’altra occasione per Peter Sagan che ieri si è dovuto arrendere ancora in volata al francese Demare, leader della classifica a punti. Lo slovacco punta alla maglia ciclamino e oggi ha bisogno di una vittoria per colmare il gap salito ormai a 36 lunghezze. Il tre volte campione del mondo è il favorito ma occhio anche ai big che potrebbero muoversi anche solo per guadagnare qualche secondo importante in una classifica ancora cortissima e quindi oggetto di modifiche anche sostanziali nelle prossime frazioni. Oltre a Sagan, vittorioso a Tortoreto, dove ha sottolineato di avere dato spettacolo, anche Ulissi va a caccia del secondo successo di tappa dopo quello ottenuto ad Agrigento.

OPTA | 15-10-2020 08:43