Sachsenring e un Gp con molte incognite

Sulla carta il Sachsenring, con tutte quelle curve, non sembrava il circuito più adatto per Ducati. Che tra l’altro lì non vincono da anni. Invece ben quattro bolidi di Borgo Panigale scatteranno dalle prime dieci posizioni nel Gran premio di Germania delle MotoGp. Il più veloce di tutti è stato Johann Zarco, che sogna sempre di poter vincere la prima gara nella classe regina. Difficile possa riuscirvi oggi perché la concorrenza è agguerrita. A partire dal solito Fabio Quartararo, il leader della classifica iridata, che scatterà dalla seconda posizione.

A proposito di incognite c’è grande curiosità di vedere cosa farà Marc Marquez. In Germania l’ha fatta spesso da padrone, ora la situazione è ovviamente diversa, ma c’è da aspettarsi che tiri fuori il coniglio dal cilindro. Parte quinto, dietro ad Aleix Espargarò (terzo: l’Aprilia mai così avanti nelle MotoGp) e a Jack Miller.

Si può sperare in un podio di Valentino Rossi? Il rendimento di quest’anno e la sesta fila di partenza dicono di ‘no’. Però…

OPTA | 20-06-2021 06:30