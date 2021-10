Sabato c’è anche un derby in panchina

Anche sabato numerosi gli incontri in Europa per le qualificazioni ai Mondiali che nel 2022 si disputeranno in Qatar.

In campo anche squadre inserite nello stesso girone dell’Italia. Svizzera e Irlanda del Nord occupano la seconda e la terza posizione del gruppo C alle spalle degli Azzurri. A Belfast gli elvetici non sono andati più in là dello 0-0, sbagliando anche un calcio di rigore, questa sera, in casa, hanno bisogno dei 3 punti.

Si gioca anche Lituania-Bulgaria e la difesa dei baltici, sempre scricchiolante, come si è visto anche contro l’Italia, potrebbe permettere un pomeriggio di gloria agli attaccanti balcanici. Si gioca alle 15.

In serata anche Ungheria-Albania con tanto di derby. E’ una gara che vedrà sfidarsi due commissari tecnici italiani, Marco Rossi, sulla panchina dei magiari, ed Edy Reja, al timone delle Aquile.

OPTA | 09-10-2021 09:17