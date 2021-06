Sabato, a Parigi, c’è l’ennesimo derby

Al Roland Garros che venerdì ha registrato l’eliminazione di Fabio Fognini, sabato saranno quattro i tennisti italiani in campo. Ci sarà anche un derby, quello tra Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti. Sarà un match molto combattuto e non di facile interpretazione per entrambi. La maggiore esperienza del siciliano sarà contrapposta alla freschezza del toscano. Che però potrebbe pagare dazio.

Jannik Sinner non può permettersi di prendere sottogamba Mikael Ymer, che ha vinto contro Carballes Baena e Gael Monfils e potrà quindi creargli dei grattacapi.

L’impegno più abbordabile, almeno sulla carta, lo avrà Matteo Berrettini. La testa di serie n. 9, opposta a Soon Woo Kwon, ha tutto per potere vendicare Andreas Seppi, buttato fuori proprio dal sudcoreano.

OPTA | 05-06-2021 08:42