Russi al lavoro, sorprese possibili

Un’altra domenica dedicata agli incontri amichevoli che vedono impegnate le squadre europee che si stanno preparando per la stagione.

Da tenere d’occhio, per esempio, il match che metterà di fronte due squadre russe, lo Spartak Mosca e il Khimki: di norma si tratta di un incontro con emozioni relative e invece il fatto che arrivi in piena preparazione, con tanti meccanismi da migliorare, potrebbe portare entrambe le squadre ad andare in gol.

Benfica-Almeria, sulla carta, è gara che vinceranno i portoghesi. Ma anche in questo caso vale il discorso fatto prima: potrebbero segnare entrambe le iberiche in campo.

OPTA | 18-07-2021 13:07