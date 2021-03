Ruote in pista per il primo Gp di F1

Quanto di buono mostrato da Max Verstappen e dalla Red Bull motorizzata Honda nel corso delle qualifiche mette automaticamente l’olandese in vetta ai preferiti in vista del Gran premio del Bahrain, la prima prova del campionato del mondo di Formula 2021. E poi, e non è un dettaglio, il figlio di Jos the Boss scatterà dalla prima posizione in griglia di partenza.

Chiaro, però, che prima di stappare lo champagne (anzi, da quest’anno, lo spumante, tra l’altro italiano) di strada ce n’è da percorrere. La concorrenza agguerritissima porta il nome, soprattutto, di Lewis Hamilton. E poi attenzione anche a Valtteri Bottas, pronto ad approfittare di incertezze dei due sopracitati, ma qui siamo già all’azzardo, quasi all’azzardissimo.

Segnali positivi anche da parte di Charles Leclerc, pensare che vinca il Gran premio è però più di un atto di fede.

OPTA | 28-03-2021 09:00