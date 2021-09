Ronaldo, la prima da ex juventino

Anche in Europa è venuto il momento di cominciare a pensare ai Mondiali che si giocheranno in Qatar nel 2022.

Ci sono le qualificazioni alla rassegna iridata con svariate partite.

In campo c’è per esempio il portoghese Cristiano Ronaldo, alla prima da ex juventino, che cercherà di perforare la Repubblica d’Irlanda. Interessante anche Francia-Bosnia Erzegovina (occhi puntati su Mbappé). Incuriosisce anche la nuova Olanda che sarà di scena in Norvegia a caccia di 3 punti per dimenticare Euro 2020.

Se si è alla ricerca di una gara in cui potenzialmente entrambe le squadre potrebbero andare in gol c’è sicuramente da tenere in considerazione Russia-Croazia.

OPTA | 01-09-2021 11:53